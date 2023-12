Nomina per Diego Tofoni . E’ coordinatore provinciale

Il presidente del consiglio comunale, Diego Tofoni (eletto alle ultime amministrative nella lista Porto Sant’Elpidio sul serio) è stato nominato coordinatore provinciale del partito ‘Noi Moderati’. La nomina è avvenuta l’altro giorno, a Roma, nel corso della riunione tenutasi negli uffici in Piazza del Parlamento, alla presenza del segretario regionale, Tablino Campanelli, da parte del presidente nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi. "Ringrazio l’onorevole Lupi per questo entusiasmante incarico" il commento del neo segretario provinciale che si è detto pronto ad essere subito operativo: "Il mio impegno sarà sempre quello di ascoltare le istanze dei cittadini e dare vita nella Provincia di Fermo ad un centro liberale e moderato che raggruppi i valori della buona politica, che guardi al futuro con lungimiranza, visione, responsabilità: elementi indispensabili per una crescita culturalee sociale, promuovendo anche l’attività del nostro movimento politico su tutto il territorio fermano".