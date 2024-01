"Non c’era bisogno dell’ordinanza sui botti"

"Per la nostra città non è necessario che io firmi alcuna ordinanza visto che il divieto è già nel regolamento comunale": esordisce così il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti e chiarisce la questione dei botti di fine anno, situazione per cui parte della cittadinanza aveva richiesto un’ordinanza speciale, mostrando anche forti critiche all’amministrazione. Ordinanza che, però, Pignotti non ha deliberato per dei motivi chiari e precisi, che ha specificato in un comunicato spiegando le motivazioni che lo hanno portato a questa scelt. "Nel nostro comune il divieto dell’utilizzo dei fuochi d’artificio e dei petardi è sancito nel regolamento di polizia urbana approvato nel gennaio del 2013 e modificato con delibera del Consiglio Comunale del 27 aprile 2015". Il sindaco ha poi citato l’articolo di riferimento sottolineando che "all’art. 7, sotto la voce "Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi" il regolamento prevede che è fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati". Il divieto assoluto di sparare botti era, quindi, già in vigore e non ha necessità di nessuna ulteriore ordinanza in merito, né per capodanno né per altri eventi, essendo contenuto nel regolamento comunale e valendo per ogni circostanza.

Ecco perché per Sant’Elpidio a Mare non è stata firmata nessuna ordinanza da parte di Pignotti. La polemica relativa ai botti trova una crescente opposizione in ogni territorio e non solo da parte di ambientalisti e animalisti, per la loro tossicità, per la pericolosità nell’uso e anche per i disagi che creano spaventando animali domestici. Gli oppositori aumentano sempre di più ma nella sostanza è difficile far perdere tradizionali comportamenti nonostante tutto l’impegno degli amministratori.

n. t.