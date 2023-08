"Non l’ho mai definita mitomane"

"Non ho mai definito Pisana Bachetti mitomane e razzista. Basta leggere il mio scritto". A parlare è il blogger di Loreto Antonio Tombolini condannato in primo a grado a 3 mesi di reclusione per aver insultato la cosiddetta ’supertestimone’ fermana della rissa di strada durante la quale perse la vita a Fermo, il 7 luglio 2016, il profugo nigeriano di 37 anni, Emmanuel Chidi Namdi. Tombolini tiene a precisare appunto che: "Si tratta di una condanna in primo grado per la quale siamo ancora in attesa delle motivazioni. Condanna che peraltro ha significativamente respinto la richiesta di risarcimento danni da parte della Bachetti, riconoscendo che nessun danno le è stato arrecato dal mio scritto".