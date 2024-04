Nos in cattedra all’Istituto . Marangoni

La prima rete d’impresa del settore calzaturiero, Nos Project Team, il primo networking made in Marche torna a scuola ma a docente e lo fa all’Istituto Marangoni, prestigiosa realtà accademica d’arte e di moda nonché uno dei più affermati enti di formazione d’Italia, celebre anche oltre confine, ospitato da oltre 40 anni in quel di Firenze. A salire in cattedra in tale esclusivo ambiente formativo, sono stati Mauro Testatonda e Paolo Pallotta di Nos Project Team, unica rete d’impresa collettiva e glocale del distretto marchigiano della calzatura. Una lezione in cui i due ‘docenti per un giorno’ hanno saputo toccare e valorizzare la concretezza di un mestiere praticato ogni giorno con passione, stile, innovazione, mettendo in contatto studenti interessati e curiosi con il mondo della produzione delle suole e delle calzature. Un’esperienza didattica e formativa che si è rivelata "entusiasmante per il fatto di poter interloquire con studenti del blasonato Istituto Marangoni e trovarsi di fronte ai futuri stilisti e fashion designer del nostro Paese" il commento dei imprenditori di Nos. "E’ prassi del Marangoni creare momenti di incontro tra studenti e operatori della filiera della moda. Noi di Nos abbiamo voluto raccontare quello che facciamo come accessoristi, con particolare riferimento alla suola nei diversi materiali e miscele, oltre che in cuoio e con lavorazioni personalizzate". La lezione avrà anche un prosieguo nel senso che i ragazzi potranno svolgere tirocini formativi specializzanti nelle tre sedi di Nos, tra fermano e maceratese, cogliendo così una utile occasione per poter passare dalla teoria alla pratica, imparando sul campo come utilizzare al meglio la ricchezza dei materiali e le nuove tecnologie, prestando grande attenzione ad una tematica cara a Nos come l’ecosostenibilità.