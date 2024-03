Nuova campagna di solidarietà rivolta ai bambini dell’Etiopia

In occasione della Pasqua l’associazione Cvm (Comunità Volontari per il Mondo), ha ideato una nuova campagna di solidarietà rivolta ai bambini dellìEtiopia attraverso il progetto ‘Stream’. Le speranze ed i sogni di questi bambini sono simili tra loro: poter andare a scuola, studiare e lavorare. Attraverso ‘Stream’, si acquistano uova di Pasqua solidali al cioccolato al latte o fondente a sostegno di questo progetto che in due anni ha aiutato circa 240 bambini. L’Avis di Montegiorgio, oltre alla principale finalità di rendere disponibile il sangue a chi ne avesse bisogno, fin dalla fondazione si è distinta per la sua spiccata attività nel campo della solidarietà, rivolta ai malati, agli indigenti e alle categorie più svantaggiate. "Per questo motivo abbiamo condiviso questo progetto – dichiara Marco Armellini, presidente dell’Avis -acquistando le uova di Pasqua del Cvm per donarle alle due parrocchie di Montegiorgio affinché le distribuissero alle famiglie fragili del territorio. L’Avis è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana, che garantire circa il 70% del fabbisogno nazionale di sangue. L’Avis di Montegiorgio coglie l’occasione per lanciare un appello ai giovani desiderosi di intraprendere attività nel sociale e di crescere con quest’importante esperienza, abbiamo bisogno di voi".