Nuova palestra per Marina Palmense

Un luogo per lo sport e l’amicizia, uno spazio dedicato ai più giovani. Sono in corso i lavori di mezzi e uomini della ditta F.lli Loiudice nel cantiere per la realizzazione della nuova palestra di Marina Palmense. Si tratterà di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket. Il progetto della nuova palestra prevede che l’impianto sarà dotato di oltre 90 posti, sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. Come ha più volte ricordato il sindaco Paolo Calcinaro "a Marina Palmense questo nuovo impianto sportivo sarà importante".

Un lavoro che vede insieme i lavori pubblici e il settore sport, con l’assessore Scarfini che spiega come alla struttura è stato riconosciuto da parte del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il finanziamento di un milione e 700 mila euro.