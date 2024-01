Nuovo ospedale di Amandola, il sindaco Adolfo Marinangeli:: "Premiata la collaborazione"

Il direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta, ha annunciato il termine dei lavori e la prossima apertura del nuovo ospedale di Amandola in località Pian di Contro. La parte strutturale è stata ultimata, si stanno svolgendo proprio in questo periodo le pratiche per l’acquisto di attrezzature per allestire la struttura: Tac, due diagnostiche Rx, due ecografi, un ortopantomografo, i ‘Testa letto’, la cucina, la mensa e la Hall per l’entrata principale dell’ospedale, operazioni che dovrebbero concretizzarsi entro marzo o aprile. Un crono programma che potrebbe far ipotizzare l’apertura del nuovo ospedale entro la fine dell’estate. "Una grande notizia – esordisce il sindaco Adolfo Marinangeli – che premia il lavoro e il rapporto di fiducia e collaborazione fra i vari enti: Regione, Comune, uffici e personale. L’assessore regionale Filippo Saltamartini, ha rispettato gli impegni che si era assunto; l’assessore Francesco Baldelli ha dimostrato grande attenzione e impegno nel seguire tutte le procedure tecniche. Parliamo della più grande opera della ricostruzione nel cratere sismico delle Marche, per un importo complessivo di 32 milioni di euro, una superficie di circa 10.000 metri quadrati, una struttura con i più moderni ritrovati tecnologici in termini di prevenzione antisismica e impiantistica energetica".

Ora la popolazione attende che questa opera torni a funzionare. "La strada da percorre è quella già annunciata dallo stesso assessore Saltamartini – prosegue Marinangeli – l’acquisto delle attrezzature e il trasferimento del personale per far funzionare l’ospedale, rispettando quelle che sono le condizioni di un’area disagiata come la nostra. Per me è un momento di grande gioia e orgoglio, soprattutto per aver garantito un servizio essenziale per la città e per tutta l’area montana".

Alessio Carassai