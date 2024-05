Nuovo presidente per l’Aido

E’ Luca Moreschini il nuovo presidente dell’Aido della provincia di Fermo, che succede all’uscente Eugenio Monaldi. Il nuovo direttivo è composto da: Emanuele Santarelli (vice presidente), Mimma Paci (tesoriere), Dino Pesci (segretario) e i consiglieri: Eugenio Monaldi, Lucia Chiurchiù, Anna Teresa Abbruzzetti, Francesca Lumachini, Antonietta Pierdominici, Alberto Viozzi. Tante e ambiziose sono le attività messe in cantiere per la sensibilizzazione al dono di organi tessuti e cellule, per informare che non ci sono limiti di età per salvare e alleviare la vita alle tante (7935) persone in attesa di trapianto. Il direttivo, infine, ha confermato la volontà di sollecitare le amministrazioni comunali ad aderire al progetto ‘Una Scelta in Comune’ per dare l’opportunità ai cittadini di esprimere il proprio consenso alla donazione degli organi al momento del rinnovo della Carta di Identità. Info: fermo.provincia@aido.it