Oggi il vescovo alla parrocchia. San Francesco

Giorni di festa per la parrocchia San Francesco di Fermo. Oggi, festa di San Francesco di Assisi, la comunità sta vivendo giorni di preghiera e celebrazioni in attesa della messa solenne in programma alle 18, presieduta dal vescovo Rocco Pennacchio. La chiesa sarà aperta dalle 9 alle 19.30; grazie alla disponibilità dei sacerdoti della vicaria di Fermo, sarà possibile confessarsi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, quando ospiterà la solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo, alla presenza delle autorità civili e militari invitate. Come da tradizione, una parrocchia della città offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva al Santo: quest’anno sarà la volta della parrocchia di San Giovanni Bosco, lampada che verrà accesa dal sindaco. Accompagnerà la celebrazione il coro parrocchiale.