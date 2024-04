Oggi ’Un tuffo nel passato’. Antichi mestieri in piazza

Una giornata per vivere di cose semplici, di quello che eravamo, quando ci si divertiva con poco. Riscoprire insieme bambini e famiglie, mestieri, giochi, arti, tradizioni e dolci di un tempo nella splendida cornice di Piazza del Popolo, è possibile a Fermo oggi pomeriggio, dalle ore 15.30. Si chiama "Un tuffo nel passato" il pomeriggio con giochi ed esperienze di altri tempi organizzato dal Comune di Fermo, che viene recuperato dopo il rinvio lo scorso 24 marzo per maltempo. In programma un laboratorio per imparare a fare le tagliatelle a cura di "Vergare con passione" ed un ‘attività interattiva per scoprire il mondo delle uova con l’azienda agricola Le Contadelle, un laboratorio di vimini per realizzare cesti con Aldino Vittori, un laboratorio per bambini sul formaggio con l’azienda agricola Fontegranne, un laboratorio sulla lavorazione a mano del cappello di paglia jervicella con 4 trecciaiole del museo del cappello di Montappone, un laboratorio di ceramica per realizzare vasi e fischietto con i vasai Bozzi di Montottone, un laboratorio di biscotti per bambini ed un contest su lu ciammellottu a cura di "Vergare con passione", per cui sarà possibile consegnare dalle 15.30 il dolce al corner apposito con nome e cognome, titolo dell’opera e ricetta e una giuria selezionerà i vincitori nelle categorie: tradizionale, bello, goloso, creativo (info 328. 3164012 – 351. 5519664).

E ancora: giochi di legno con l’associazione Il Grillo Parlante, i giochi di una volta con la ruota della fortuna a cura della Contrada San Martino, il gioco del coniglio con la Contrada Campiglione e la stima dell’altezza con Contrada Capodarco.

L’organizzazione è dell’assessore al commercio Mauro Torresi che parla di un pomeriggio di festa con giochi e laboratori per rituffarsi nel passato, rivivere momenti di una volta, per farli rivivere per quanto possibile alle nuove generazioni e divertirsi in allegria, conoscere tradizioni, mestieri, arti e giochi che fanno parte del bagaglio culturale di questo territorio e trascorrere delle ore spensierate bambini e famiglie: "Un grazie a tutte le associazioni che hanno aderito e partecipano e a tutti coloro che hanno collaborato e lavorato per realizzare la manifestazione, compresi i componenti del gruppo sos Torresi".