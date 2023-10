Operazione strade sicure, denunce a raffica

Operazione strade sicure per i carabinieri del Comando provinciale di Fermo. A Monte Urano, i militari dell’Arma del posto hanno deferito un italiano di 51 anni, per aver guidato un’auto nonostante la revoca della patente. Inoltre, il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo a causa della mancanza di copertura assicurativa. Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto anche una quantità di sostanza stupefacente destinata alla vendita, sequestrata penalmente. A Fermo, i militari del Radiomobile hanno denunciato un fermano di 44 anni per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato coinvolto in un incidente stradale che gli ha causato lesioni. Dopo essere stato trasportato in ospedale e sottoposto a esami medici, è risultato positivo ai cannabinoidi nei test ematici. Sempre i militari del Radiomobile di Fermo hanno deferito un 65enne per guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Valdaso di Campofilone, riportando lesioni. Anche lui è risultato positivo all’uso di sostanze alcoliche e cocaina nei test medici. A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno denunciato un tunisino, di 33 anni classe per il reato di guida senza patente. Nonostante fosse stato sottoposto a un avviso orale, è stato trovato alla guida di un veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida. Ancora i militari del Radiomobile hanno deferito un elpidiense di 53 anni, per il reato di fuga in caso di sinistro stradale con danni a persone e omissione di soccorso. L’uomo è stato identificato attraverso l’analisi di filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Il 53enne, dopo aver urtato un pedone durante una sessione di jogging il 7 settembre a Sant’Elpidio a Mare era fuggito senza prestare soccorso. Il pedone era stato trasportato in ospedale con una prognosi di 40 giorni. A Montegiorgio, i carabinieri hanno denunciato un rumeno di 54 anni per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Infine, a Porto Sant’Elpidio, i militari hanno deferito un cinese di 55 anni: fermato per un controllo, ha esibito una patente falsa. E’ stato anche sanzionato per guida senza patente.

f.c.