Ormai è tutto fatto per Luca Petrungaro

E la Fermana non finisce di ufficializzare. Dopo il comunicato uscito in settimana per Condello, Fiumanò e Niang, è in arrivo anche quello per Luca Petrungaro. Tutto fatto per l’arrivo dell’ala destra classe 2000. Doveva essere ufficializzato nella giornata di martedì, ma il provvedimento è slittato a oggi per questioni tecniche. Cresciuto nei vivai di Roma e Torino (dove ha vinto una Supercoppa Primavera), arriva dalla Pro Sesto, dove nella prima parte di stagione ha totalizzato 12 presenze e un gol in tutte le competizioni. Nel giro di pochi giorni, a Fermo ritrova Elia Petrelli. Infatti i due fino a gennaio sono stati compagni proprio nella squadra lombarda a volte formando anche il tandem offensivo. Questo perché Petrungaro all’occorrenza può giocare anche da centravanti: Possanzini a Sesto San Giovanni più di una volta lo ha schierato come attaccante. In Serie C conta quasi 100 presenze con la maglia dell’AlbinoLeffe.