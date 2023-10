Ormeggi logorati a Porto San Giorgio: l'amministrazione corre ai ripari

Gli utenti della banchina pubblica del porto peschereccio hanno segnalato in Comune che gli ormeggi delle imbarcazioni, funi, catenarie, ancoraggi ecc. sono ormai logorati dalla permanenza nelle acque salate e per effetto delle azioni di trattenuta. Di conseguenza vista l’importanza dell’intervento l’amministrazione comunale ha ravvisato la necessità e l’urgenza di procedere alle operazioni di manutenzione delle infrastrutture di ormeggio mediante sostituzione delle porzioni danneggiate o logore al fine di garantire l’ormeggio in sicurezza delle imbarcazioni, in caso di mareggiate. Inoltre gli uffici comunali competenti hanno evidenziato che l’affidamento diretto di lavori di importo non elevato, come quello in questione, data l’efficienza, la celerità e la semplicità della procedura garantisce il raggiungimento dell’obiettivo di rispondere con la massima tempestività alle esigenze tecniche del Comune, che in questo caso è quello di eseguire senza ritardi l’intervento di manutenzione. Pertanto, dato atto dell’offerta effettuara attraverso il portale meta dalla ditta Alta Marea di Porto San Giorgio per un importo dei lavori di 21.960 euro, iva compresa, ad essa sono sttai direttamente affidati i lavori per tale importo.