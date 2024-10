Ortenzi: "Combattivi ma con la testa libera"

Oggi alle 18 la Yuasa Battery Grottazzolina scende in campo a Taranto per la seconda gara esterna della stagione in un match importante per la classifica contro la Prisma di coach Boninfante. Match importante che arriva in una settimana intensa e dopo il record di durata in Superlega contro Padova domenica scorsa al PalaSavelli, come sottolinea alla vigilia coach Massimiliano Ortenzi. "C’è stato poco lavoro in questa settimana se vogliamo più corta del solito, con solo tre allenamenti. Venivamo da una gara lunga che ha lasciato qualche scoria, ma era importante recuperare energie mentali e fisiche per Taranto. Tecnicamente stiamo lavorando per migliorare su alcune cose in particolare mentre su altri aspetti dobbiamo insistere. Pian piano stiamo cercando di tornare in numero adeguato ma lavoriamo sempre per per dare il massimo".

Di certo sarà una gara importante, la Prisma è formazione che conosce la categoria e che sa rendere la vita difficile a tutti con un gioco già consolidato. "Dovremo avere un approccio migliore alla gara rispetto a domenica. Non avremo la spinta del nostro pubblico e quindi dovremo essere bravi ad entrare subito in gara essendo protagonisti anche laggiù. Loro sanno giocare bene a pallavolo, hanno buone individualità, dimostrate sabato a Piacenza dove per pochissimo non hanno portato via punti. Se prendono ritmo e riescono a giocare la loro pallavolo, diventa difficile stargli dietro. Serve avere la testa libera e essere consapevoli che sarà una gara importate ma non decisiva perché siamo ancora nel momento del campionato in cui può accadere di tutto. Serve rimanere li punto per punto, è molto importante. Prima volta su Raisport? Sono tutte prime volte per noi. E’ bello, è un’emozione di vivere tante cose che fino a poco tempo fa guardavamo solo dagli altri, è bello esserci dentro e ricevere attestati di stima. Ma di fianco a viverle e godercele, dobbiamo metterci l’essere combattivi e l’essere desiderosi di andare a caccia di situazioni e occasioni, per poi andarcele a prendere perché se non le sfrutti poi diventa pesante. Non pensiamo a questo ma a scendere in campo per fare la nostra miglior pallavolo in questo momento".

Attenzione massima dunque e grande attesa anche perché sarà la prima della volta della Yuasa Battery Grottazzolina in diretta su Raisport, con la possibilità per tutti dunque di seguire anche a distanza Antonov e compagni in un match così importante, purtroppo sempre senza Fedrizzi e Petkovic.

Roberto Cruciani