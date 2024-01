Ortenzi dopo la sconfitta:: "Ora rimettiamoci sotto"

E’ arrivata dopo oltre due ore di grande battaglia sportiva la prima sconfitta senza portare a casa punti della Yuasa Battery in questa stagione. Un ko arrivato nella lunga trasferta di Porto Viro, in un catino caldo e passionale che ha saputo spingere la squadra di casa nei momenti chiave della contesa. Un successo pieno per Poprto Viro che vale tanto in classifica ma soprattutto di grande prestigio contro Grottazzolina che comunque rimane saldamente in vetta alla classifica della stagione regolare anche se, non stanca mai ripeterlo, la fase decisiva della stagione arriverà più in la con i play-off (cui accedono le prime otto della classifica) che poi daranno il verdetto definitivo. Una Yuasa non abituata alle sconfitte, l’ultima ufficiale con la massimo scarto è relativa alla scorsa stagione sportiva e dunque è anche necessario saper assorbire il colpo per una squadra non "abituata" ai ko visto che fin qui ne erano arrivati solo due ed entrambi ai tie-break, per il resto solo successi. Lucida l’analisi post gara di coach Massimiliano Ortenzi. "Beh diciamo che l’elemento chiave è che abbiamo fatto veramente troppa fatica a fare cambio palla e da li poi diventa tutto più complicato. Non siamo in effetti riuscire a trovare ritmo e non sempre si riesce a risolvere tutto con la battuta. A dire il vero con servizio eravamo riusciti nel quarto set a mettere la gara dalla nostra parte ma poi non l’abbiamo chiusa come era necessario in quelle situazioni". Valutando gli ultimi risultati ma soprattutto alcune fasi delle recenti prestazioni per la Yuasa è chiara una lieve flessione nel livello e nel ritmo tenuto in campo, fin qui assolutamente stratosferico. Elemento quasi fisiologico in una fase della stagione comunque interlocutoria che precede la fine della regular season e dunque se vogliamo di preparazione a quei ply-off che poi diranno tutto. Sa che c’è da rimettere in sesto qualcosina lo stesso coach grottese: "Stiamo lavorando tanto per ritrovare i giusti meccanismi, c’è da farlo in fretta ma rimanendo tranquilli e sereni perché solo questa è la strada. Quando ritroveremo meccanismi di cambio palla, allora riprenderemo a macinare gioco ed essere ai nostri livelli".