Paccapelo: "Tutto sotto controllo?. Raffica di crimini"

"Doveva essere tutto sotto controllo, avevano, così affermavano, sostenendo di avere la piena contezza dei problemi e dei provvedimenti utili per risolvere le problematiche sul territorio. Così non è stato". Torna a parlare dell’allarme sicurezza il presidente di Confabitare Fermo, Renzo Paccapelo e lo fa prendendo spunto dai recenti fatti di cronaca che si sono succeduti. "In progressione – sottolinea Paccapaelo - in pochissimi giorni abbiamo assistito a tentativi di furto da parte di malavita di importazione, roghi di auto in serie, oltre ai danneggiamenti oramai neppure denunciati, una rissa con un morto e un ferito grave e la candelina sulla torta: il furto di un’auto da parte di un tunisino, guardate la coincidenza, la fuga verso Tre Archi, con a bordo un coltello e il blocco da parte di una pattuglia della polizia che ci rimette una volante, danneggiata E per fortuna solo l’auto. Questi sono i fatti incontestabili, difronte ai quali come dicevamo giorni addietro non vale più la pena indignarsi, per quante volte abbiamo ripetuto che sarebbe accaduto, che accadrà di nuovo e la sfida continuerà in una escalation da rendere veramente ‘calda’ la stagione estiva". Paccapelo chiama nuovamente in causa l’inconsistenza dei politici che continuano a far finta di niente: "L’altro fatto incontestabile è il silenzio della politica e delle istituzioni, pronte a mobilitarsi per un impianto a biomasse, una iniziativa imprenditoriale, forse discutibile, ma pur sempre una attività economica e tacere sulla violenza e sull’insicurezza del territorio. Perché oramai parlare di Lido Tre Archi ha poco senso. Da tempo è evidente non solo il contagio, ma la supponenza dei ‘maranza’, dei malavitosi magrebini o autoctoni su tutto il litorale e non solo. A questi smemorati ricordiamo che arriverà molto presto il tempo dei giudizi dei cittadini elettori. Già nella tornata dell’8 e 9 giugno potrebbero arivare i segnali".