PalaSavelli, si spera nel fondo sport e periferie

"Fondo Sport e periferie 2023". L’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ci riprova ad ottenere il finanziamento per la totale riqualificazione di quello che rimane l’impianto sportivo più prestigioso e più frequentato della città e non solo. In primis per le attività sportive, ma anche per iniziative di carattere culturale per sfruttare al massimo l’utilizzo della struttura capace di accogliere un pubblico anche importante.

In tale prospettiva la Giunta municipale nell’ultima sua seduta ha approvato un progetto di fattibilità tecnico economico per partecipare al bando nazionale Fondo Sport e Periferie 2023 al bando nazionale Fondo Sport e Periferie. Le intenzioni di voler agire su questa linea erano state espresse dal sindaco Valerio Vesprini e dall’assessore allo Sport Fabio Senzacqua già lo scorso anno nel corso di una serie di incontri avuti a Roma nei Ministeri competenti con l’allora sottosegretario Valentina Vezzali e il presidente ‘Sport e salute’ Vito Cozzoli.

Da quei mesi scorsi e da quegli incontri sono seguiti interventi diretti per la sostituzione dei punti luce del palas (interni ed esterni) e la valutazione di una gestione unitaria dei servizi secondo i criteri di smart city per arrivare anche ad un contenimento della spesa pubblica, oltre che a un minore impatto ambientale.

L’importo del progetto approvato dall’esecutivo civico è di 1,5 milioni di euro: "Il progetto, approvato con largo anticipo, permette di partecipare al bando con criteri maggiori rispetto al precedente – spiega l’assessore Senzacqua – . Proprio nella giornata di oggi (ieri per i lettori, ndr) glli Uffici comunali si sono adoperati per inserirlo subito all’apertura dei termini. Altra novità rispetto al progetto del 2022 è l’inserimento della realizzazione del ‘cappotto termico’ che aumenta il punteggio per la graduatoria.

"Il recente bando di gestione del PalaSavelli – spiega ancora Senzacqua – è stato previsto dall’Amministrazione comunale di un anno più uno proprio in attesa degli investimenti che stiamo seguendo".

Il possibile finanziamento pubblico ammonta a 700.000 euro. "Il progetto è ambizioso – aggiunge il sindaco Valerio Vesprini –. Unisce indubbi vantaggi per i cittadini: i minori costi di gestione permettono una maggiore possibilità di utilizzo della struttura anche nelle ore mattutine".

"Non solo – dice ancora Vesprini – : la struttura può aumentare la sua attrattiva per lo sport e per la cultura, con il ritorno già avviato ad appuntamenti di rilievo nazionale".

Oltre ai vantaggi sopra indicati, un adeguato efficientamento porterebbe la struttura ad essere utilizzata da tre realtà d’utenza che ad oggi scontano forti limitazioni, ovvero quella dei minori, dei disabili e degli anziani spesso gravate difficoltà negli spostamenti".

Silvio Sebastiani