"Palazzo Cruciani non è in vendita, presto l’intervento di restauro"

"Non c’è nessun Palazzo Cruciani in vendita, né abbiamo mai parlato di tale questione e di una simile eventualità con l’assessore Gastone Gismondi": arriva dalla famiglia Cruciani la doverosa puntualizzazione a quanto dichiarato dall’assessore Gismondi. Quest’ultimo, parlando della situazione del centro storico nell’ottica di uno sviluppo turistico, prendendo spunto dall’avvio dei lavori di restauro nel palazzo Luciani (acquistato da investitori albanesi) e allargando il discorso ad altri immobili privati, aveva fatto riferimento ad alcuni di questi che sono in vendita e per i quali si stava interessando di sondare gli interessi di eventuali investitori, mentre per altri auspicava un recupero da parte dei privati proprietari e, affermando di star cercando di valutare se ci fossero interessati per Palazzo Cruciani, è passato il messaggio quell’immobile rientrasse tra quelli da alienare. Niente di più impreciso. Così non è perché è vero che, attualmente, è disabitato "ma ci siamo trasferiti in attesa dell’intervento di restauro, come ben sa anche Gismondi.

E, in ogni caso, il nostro non è certo un immobile per il quale si può dire che contribuisce al degrado del centro storico" chiarisce ancora la famiglia, fugando ogni dubbio circa la paventata messa in vendita di un palazzo che è, e resta di loro proprietà.

m.c.