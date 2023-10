Palestre a Marina Palmense e San Tommaso

Impianti per l’aggregazione, lo sport, l’attività fisica. È il piano dell’amministrazione comunale che punta proprio alle strutture sportive, per valorizzare le zone a nord e a sud della città. Partendo da San Tommaso: in questi giorni la ditta Ics e la Cipef stanno montando le colonne d’acciaio della nuova palestra di cui è progettista e direttore lavori l’ingegner Andrea Paci, che ha curato anche il progetto dell’area fitness. La palestra sta per sorgere sul lato est dell’area, antistante il lungomare ed in adiacenza sarà realizzata una parete per l’arrampicata sportiva. Sarà una palestra ideata per l’esercizio di arti marziali, ma la filosofia progettuale è improntata alla polivalenza e polifunzionalità degli spazi, in modo da poterla utilizzare anche per altre attività sportive, come, ad esempio, la ginnastica dolce per gli anziani. Di fronte è stata già realizzata l’area fitness attrezzata. A Marina Palmense invece, si è aperto il cantiere per i per i lavori che vengono eseguiti dalla ditta F.lli Loiudice, sempre per la costruzione della nuova palestra. In questi giorni è in corso la realizzazione delle fondazioni della struttura. Anche qui si potranno praticare diversi sport, con 90 posti a sede e servizi, spogliatoi, uffici e infermeria. Un progetto che vale un milione e 700 mila euro di fondi Prnn, mirando proprio allo sport e all’inclusione sociale. Secondo il sindaco Paolo Calcinaro si tratta di due nuovi centri sportivi che sapranno essere di riferimento per le due zone fermane lungo la costa e per un bacino di utenza molto ampio. A sottolineare il ruolo dello "sport che è sempre sinonimo di aggregazione e socialità, l’assessore Alberto Scarfini che aggiunge: "questi due esempi di strutture in realizzazione sono la dimostrazione di come, da nord a sud della città, quindi nei quartieri, l’Amministrazione guarda sempre con attenzione al compito che l’attività sportiva svolge".