Pari a reti bianche tra United Riccione e Tivoli. Il Campobasso contro il Real Monterotondo

Pareggio a reti bianche tra United Riccione e Tivoli impegnate nell’anticipo di sabato, valevole per la prima giornata di ritorno nel girone F di serie D. Oggi, in campo tutte le altre, a partire dalle 14,30. Ecco le gare in programma: Calcio Termoli 1920 -Vigor Senigallia, Chieti 1922 -Atletico Ascoli, FC Matese -L’Aquila 1927, Fossombrone 1949 – Avezzano, Real Monterotondo -Campobasso F.C., S.N. Notaresco-Roma City, Sambenedettese - Sora Calcio 1907, Vastogirardi -Alma Juventus Fano 1906. La classifica: Campobasso 34, Sambenedettese, Avezzano e L’Aquila 31, Chieti 30, Vigor Senigallia 29, Roma City 28, Notaresco 25, Fossombrone 24, United Riccione e Sora 19, Atletico Ascoli e Tivoli 18, Alma Juventus Fano e Real Monterotondo 17, Vastogirardi 16, Calcio Termoli 14, FC Matese 13.