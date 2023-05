Pari opportunità e violenza Nasce un corso di autodifesa

Figure professionali di livello sono intervenute sabato al convegno promosso dal comitato regionale delle pari opportunità, la cui presidente è Maria Lina Vitturini, al teatro comunale di Porto San Giorgio dal titolo ’Io non ho paura, la strada per non rimanere sola’. I relatori hanno offerto spunti pratici su come prevenire ed affrontare la violenza di genere attraverso la presentazione di varie casistiche e l’identificazione di strumenti e strategie pratiche.

Sono intervenuti Francesco Costantini (vice questore di Fermo), Letizia Astorri (dell’Ordine degli avvocati), Emanuela Galassi (medico del pronto soccorso dell’ospedale Murri), Rosaria Laura Marzullo (psicoterapeuta), Chiara Ferrari (coordinatrice del Centro antiviolenza ’Percorso donna’), Maria Bertola (atleta e istruttrice di judo) e Maria Lina Vitturini, presidente come detto del comitato regionale alle pari oportunità. È stato anche presentato un corso di autodifesa femminile gratuito organizzato dalla Asd Judo Porto San Giorgio. Tanti gli argomenti trattati dai presenti legati al mondo delle pari opportunità e del fenomeno della violenza di genere.

"Siamo orgogliosi di averr ospitato un evento di così tanto spessore sociale", afferma l’assessore alle Pari opportunità del Comune, Carlotta Lanciotti. Per l’assessore allo sport Fabio Senzacqua "il fenomeno della violenza di genere ha enormi proporzioni e costituisce una grave macchia per la nostra società. Ringraziamo l’Asd Judo Porto San Giorgio e la Fijlkam per l’organizzazione del corso di autodifesa femminile gratuito".