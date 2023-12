Partenza col botto per la stagione teatrale di Montegiorgio

Esordio eccezionale per la stagione culturale del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio 2023-2024, che mercoledì ha ospitato il musical ‘A Christmas Carrol’ di Charles Dickens con Roberto Ciufoli nei panni del protagonista. Una fiaba di Natale senza tempo che anche nella versione musical, garantisce tutta la sua efficacia oltre ad offrire ritmi più intensi, balletti molto accattivanti, scenografie, effetti luce, costumi molto curati. Lo spettacolo funziona grazie ad un meccanismo che mette in luce la qualità di tutti suoi interpreti; Roberto Ciufoli brilla per effetto di tutto il gruppo composto da: Fabrizio Checcacci, Edoardo Pallanca, Angelo Di Figlia, Filippo Di Menno, Edilge Di Stefano, Gabriele De Guglielmo, Maria Maddalena Adorni, Luca Benini, Ilario Castagnola, Mattia Cavallari, Valentina Di Deo, Claudia Mancini, Monja Marrone, Serena Mastrosimone, Giulia Rubino, Serena Segoloni, Elena Valli e Claudia Vissani. Lo spettacolo, fatta qualche piccola licenza e divagazione sul tema, magari per enfatizzare gli attori protagonisti o la situazione, resta molto fedele all’opera di Dickens, un viaggio nella Londra del 1843, dove il protagonista Ebenezer Scrooge, incrudito dalla vicende della vita, si è trasformato nel corso degli anni in un uomo avido, insensibile e tristemente solo. Nella notte della vigilia di Natale però avviene un miracolo, ciò per effetto della visita di quattro spettri: il suo amico e collega già deceduto Jacob Marley che lo mette in guardia e gli spiriti del Natale passato, presente e futuro che cambiano radicalmente il suo modo di vedere la vita. La vera gioia a Natale è lo spirito di donarsi agli altri. La prima della stagione culturale al Teatro Alaleona ha riscosso un grande successo in termini di presenze, ma anche grande apprezzamento come sottolineato dal lungo applauso del pubblico al termine dello spettacolo. Alessio Carassai