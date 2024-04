Pasquale Del Moro morto, Porto San Giorgio e il mondo dello sport in lutto

Porto San Giorgio (Fermo), 22 novembre 2018 - Pasquale Del Moro è mancato ai suoi, alla comunità sangiorgese, allo sport locale e nazionale. Un uomo che ha dedicato anima e corpo alla formazione sportiva dei ragazzi. Le sue creature l'Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” e la Team Atletica Marche di cui era presidente. Società che hanno sfornato e continuano a sfornare giovani campioni. Notevole il suo impegno anche in politica con il Psi. E' stato consigliere comunale e assessore.

Unanime il cordoglio in città e non solo: “Era conosciuto e amato da tutti a Porto San Giorgio e in tutta Italia per quanto da lui fatto nel campo dell'atletica. Aveva anche ricevuto la stella d'oro per meriti sportivi. Una vita dedicata ai ragazzi e all'atletica ” così il fratello Robertais, affranto dal dolore. Il ricordo dei ragazzi dell'Atletica sangiorgese: “Ci ha lasciati il nostro presidente Pasquale, un uomo che ha dato tutto se stesso per farci crescere nel rispetto e nell'amicizia verso gli altri”. Lascia la moglie Rita, i figli Mayde, Lorenzo e Laura, i nipoti Mattia, Maddalena, Elia e Francesco. Le esequie alle ore 15 di domani nella chiesa di San Giorgio.