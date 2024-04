Passi avanti per il nuovo palasport e per il Villaggio del Lavoro

Passi avanti significativi per due questioni ‘storiche’ della città: il nuovo palasport e il Villaggio del Lavoro. Nel primo caso, risulta che nei giorni scorsi la commissione preposta della Stazione Unica Appaltante della Provincia ha esaminato le quattro proposte pervenute per la progettazione e realizzazione del completamento dell’impianto sportivo e, dalla prima graduatoria provvisoria, risulta al primo posto un’azienda della provincia di Fermo in raggruppamento con un’impresa di fuori regione. Stando a quanto ha riferito il sindaco Endrio Ubaldi, si tratterebbe di una interessante offerta tecnica, con importanti miglioramenti progettuali e un ribasso del 3% rispetto alla base d’asta di 6,8milioni. Espletare la procedura per arrivare alla progettazione definitiva richiederà altri tre mesi circa "per cui siamo fiduciosi che i lavori possano iniziare in autunno" la chiosa di Ubaldi. Per il Villaggio del Lavoro di Piane Chienti, è stato già riferito dell’avvenuta acquisizione da parte di un giovane imprenditore montegranarese (che non opera nel calzaturiero) di un lotto e, precisa Ubaldi "è il primo della nostra città che ha acquistato dalla curatela fallimentare". Si è in attesa del rogito notarile per perfezionare l’acquisizione ma pare che il neo proprietario si prepari a pulire l’area circostante già per giugno, luglio. "A maggio – comunica Ubaldi – incontreremo i tecnici del Gruppo Tod’s (ha acquistato 4 lotti per 142mila mq) per fissare un cronoprogramma delle opere di urbanizzazione primaria a loro carico".

m.c.