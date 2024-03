Piane dice addio palazzo Colonna

L’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) delle Marche ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova struttura strategica con funzioni di Protezione civile ed uffici comunali che sarà realizzata a Piane di Montegiorgio. Una struttura che ha avuto due funzioni: da un lato quella di creare l’opportunità di demolire quello che dai residenti era stato ribattezzato palazzo Colonna, edificio mai completato che da oltre 60 anni contribuiva al degrado dell’area; dall’altro appunto realizzare una struttura polifunzionale a servizio della collettività. "Per i nostri territori risulta fondamentale poter contare su presidi efficienti e all’avanguardia nella gestione delle situazioni di emergenza – ha dichiarato il Commissario Guido Castelli -. Si tratta di un ulteriore tassello che andiamo a porre in ambito di ricostruzione pubblica, settore che ormai viaggia su binari consolidati grazie alla stretta sinergia fra Usr e Regione". L’intervento in oggetto ha un importo di circa 1 milione di euro e prevede la ricostruzione di una nuova struttura nella zona di via Albert Einstein.

"Abbiamo approvato in Giunta il progetto esecutivo della struttura strategica di Piane di Montegiorgio – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Alan Petrini – gli uffici del Comune stanno provvedendo ad istruire la pratica ed entro 30 giorni provvederemo alla pubblicazione della gara di appalto presso la Sua (Stazione Unica appaltante) della Provincia di Fermo. Molti ci hanno chiesto perché realizzarla a Piane, ma si è trattato di un’opportunità unica. In primo luogo è stata propedeutica per la demolizione di palazzo Colonna; secondariamente svolgendo la funzione di Coc (Centro operativo comunale) per la gestione delle emergenze, era vincolante il fatto che doveva essere realizzata fuori dal centro storico. Detto questo si tratta di un’opera strategica che riqualificherà l’area di Piane. La struttura a base rettangolare di 1.000 metri quadrati suddivisi su due piani, è stata pensata per svolgere funzioni ben definite. Il piano terra sarà destinato esclusivamente alla Protezione civile con spazi dinamici in grado di assolvere varie funzione. Il primo piano invece sarà destinato agli uffici comunali, più precisamente anagrafe, lavori pubblici e pulizia municipale, in questa maniera saranno garantite le funzioni essenziali del Comune anche in stato di emergenza".

Alessio Carassai