Piano antenne, la giunta approva il nuovo regolamento

Approvato il nuovo regolamento comunale per l’istallazione di impianti di telecomunicazione. Nell’ultimo Consiglio comunale di Rapagnano, l’Amministrazione ha votato uno strumento di cui molti comuni si sono già dotati, ovvero un piano dove indicare alle aziende nazionali o privati cittadini dove è possibile installare, dopo aver riscosso le opportune autorizzazioni di legge, antenne per telefonia o altri impianti tecnologici per la trasmissione di dati digitali. Già in passato sia lungo la costa, ma anche nelle valli dell’entroterra, si sono creati disagi per l’istallazione di antenne per la telefonia cellulare, che nonostante le opposizioni dei residenti, sono state messe a terra dalle varie aziende solo in una logica di copertura del territorio. Questo strumento serve appunto a indicare preventivamente quelle aree: più lontane da centri abitati e rispettando specifici requisiti per tutelare dei residenti e dell’ambiente. "Uno strumento di cui ci siamo dotati per tutelare i cittadini e il territorio – spiega il sindaco Elisabetta Ceroni - ed evitare situazioni che possono creare contrasti. E’ ovvio che oggi tutti utilizziamo strumenti digitali: telefoni cellulari, wi-fi per abitazioni e aziende, insomma impianti tecnologici che migliorano i servizi e persino il lavoro. Però tutto questo non deve prescindere dal rispetto del territorio. Esistono zone ritenute sensibili come il centro abitato e le scuole, dove nessuno vorrebbe vicino un impianto di emissioni. Faccio un esempio in prossimità dell’impianto sportivo comunale, ci sono le scuole e altre strutture di aggregazione un polo che raccoglie ragazzi da 3 mesi e 18 anni è chiaro che vicino a questa zona non si potranno istallare antenne o ripetitori. Nel piano abbiamo indicato anche alcune zone periferiche, colline isolate dove invece sarò consentito".

a.c.