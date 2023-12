Piano casa, il sindaco: nessun caso

Piano casa, il sindaco Massimiliano Ciarpella chiarisce: "Con sorpresa leggo riportata la notizia secondo la quale vi sarebbe stata una sola domanda di adesione all’ampliamento del Piano casa approvato nei mesi scorsi in consiglio comunale, e che quell’unica domanda vedrebbe tra i progettisti ‘un congiunto del primo cittadino’. La notizia è falsa: non vi è alcuna pratica progettata o riconducibile a un congiunto del sindaco che abbia usufruito dell’ampliamento del Piano Casa approvato a ottobre in consiglio comunale".

"Di conseguenza, associare un provvedimento etichettato come ‘ad personam’ (come dichiarato da consiglieri di minoranza, ndr) per favorire parenti del sottoscritto, a una circostanza falsa, è chiaramente lesivo della mia persona, della mia reputazione e della mia correttezza nello svolgimento di un pubblico incarico". Sarà comunque utile sapere in quanti hanno approfittato del Piano Casa.