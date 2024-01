Piero Massimo Macchini è in scena domani al teatro ’La Perla’

Il comico marchigiano Piero Massimo Macchini è in scena domani sera al teatro La Perla, con Michele Gallucci con uno spettacolo dal divertimento assicurato ‘Fatto di coppia. Tutto è bene ciò che finisce male’ (fuori abbonamento). Uno spettacolo sui generis in cui i due attori propongono una lite. Si litiga, ci si arrabbia per tutto e su tutto, entrambi sono indisposti, insopportabili e terribili. Lo spettacolo è la rappresentazione di due gatti in garage alle prese con un solo gomitolo di lana. Una escalation di violenza e contraddizioni al limite del sopportabile, un astio fatto di rimorsi, ricordi, scuse infinite. Macchini e Gallucci sono ampiamente noti al pubblico fermano e marchigiano e propongono uno spettacolo scritto da loro con Paolo Figri che ne firma la regia. Compagni di giochi di Macchini sono Mirco Bruzzesi e Gianluca Marinangeli. Lo spettacolo è prodotto da Lagrù.