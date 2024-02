Piscina riabilitativa all’ordine del giorno

Convocato il Consiglio comunale alle 19 del 27 febbraio. L’argomento di maggior rilievo all’ordine del giorno riguarda: "permesso di costruire per l’ampliamento del complesso ospedaliero con previsione di monetizzazione standard: realizzazione di una struttura per attività riabilitativa in acqua, vale a dire la costruzione della piscina riabilitativa tanto auspicata dai sangiorgese per poter avere a poca distanza da casa di un servizio sanitario di qualità sia perché lo stesso avrebbe ridato lustro ad un ospedale destinato altrimenti ad una continua disgregazione. L’opera è finanziata con 2.200.000 euro dai fondi Pnrr e prevede anche il recupero della cosiddetta "Fossa" che per tantissimi anni ha segnato il grave stato di degrado della zona ospedaliera. L’intervento infatti sfrutta la presenza dello scheletro del seminterrato già costruito (La Fossa) e disegna il piano fuori terra sulla stessa impronta con l’obiettivo di massimizzare quanto più possibile il riutilizzo della porzione esistente limitando l’ampliamento alla sopraelevazione di una sola porzione, che accoglierà studi medici ed uffici, e creando una nuova copertura a due falde inclinate in armonia con il passaggio urbano circostante.