"Polisportiva . Bellatores fiore all’occhiello"

La Polisportiva Bellatores di Monte Urano rappresenta l’Italia del tiro alla fune ai Mondiali che si stanno svolgendo ad Helsinborg, in Svezia. Ben sei degli otto convocati arrivano direttamente dalla relatà sportiva monturanese e sono Devis Pennesi, Alessandro Quinzi, Alex Petrini (che è anche presidente della Bellatores), Giacomo Michelangeli, Andrea Pasquini e Rossano Biondi. Non solo visto che hanno la stessa provenienza anche i due allenatori individuati dalla Figest, Giacomo Fratalocchi e Marco Gallucci: per loro è la prima volta in questo prestigioso ruolo. L’Italia si confronterà nelle categorie 680 kg, 640kg e nella 580 kg mista. Di certo un importante riconoscimento per un movimento che ormai è storico a Monte Urano e non solo, con l’Amministrazione Comunale che ha voluto salutare prima della partenza gli atleti. "Prima della partenza per la Svezia - sottolinea la sindaca Moira Canigola - abbiamo salutato un gruppo di atleti appassionati ed entusiasti. Facciamo il tifo per l’Italia e per loro che, in questo momento, rappresentano Monte Urano e l’intera Nazione nel panorama dello sport di livello mondiale ed hanno già dato prova delle loro capacità, portando a casa buoni risultati". Parole di saluto anche da parte dell’Assessore allo Sport Massimo Brasili: "Una disciplina sportiva in costante ascesa, che riscuote un sempre maggiore interesse anche da parte dei più giovani – sottolinea - ma soprattutto una realtà, quella della Polisportiva Bellatores, che è un fiore all’occhiello per Monte Urano".