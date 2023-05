Polizia locale Premiati tre agenti

La festa della polizia locale è stata l’occasione per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e per l’assessore regionale, Filippo Saltamartini, per consegnare diversi encomi solenni e, tra i destinatari di questo riconoscimento, ci sono stati anche tre agenti della Polizia Locale: Valentina Conversano, Luca Bruni e Moris Olivieri premiati per essere riusciti a fermare uno scippatore, riconsegnando lo zaino rubato alla legittima proprietaria. Il fatto è avvenuto lo scorso ottobre, sul lungomare cittadino.

Appreso dello scippo, gli agenti, una volta individuato il responsabile, un giovane di nazionalità straniera, lo hanno rincorso riuscendo a raggiungerlo, a fermarlo e, soprattutto a recuperare la refurtiva (pare contenesse documenti importanti) e riconsegnarla alla derubata. Un gesto ritenuto meritevole di encomio dalla Regione.

"Alla cerimonia era stato invitato anche il comandante Luigi Gattafoni, impossibilitato a intervenire per precedenti impegni – è la puntualizzazione doverosa dell’assessore alla sicurezza (in scadenza), Vitaliano Romitelli –, è stata una bella giornata, ancora di più vista la soddisfazione per il riconoscimento di cui è stata insignita la nostra polizia locale".