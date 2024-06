Ponte ciclopedonale. Consegnati i lavori

Sono stati consegnati i lavori alla ditta che realizzerà il ponte ciclopedonale di collegamento tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio. Dopo lo stop di marzo, per via della revoca del contratto alla ditta che, inizialmente, aveva vinto la gara per la realizzazione del ponte, la Regione si è mossa per avviare le procedure per l’assegnazione ad un’altra ditta e ieri pomeriggio è avvenuta la consegna ufficiale, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Baldelli, con deleghe a infrastrutture e lavori pubblici, insieme ai sindaci di Civitanova e Porto Sant’Elpidio, Fabrizio Ciarapica e Massimiliano Ciarpella, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Andrea Putzu, il vicesindaco di Porto Sant’Elpidio Andrea Balestrieri, l’assessore all’urbanistica e alla mobilità sostenibile del Comune di Civitanova Roberta Belletti, il direttore dei lavori Luigino Dezi, i tecnici e i rappresentanti della ditta. Sarà la Sipa di Bari a realizzare l’opera, che dovrà essere pronta entro la fine 2025. Sarà in acciaio, con una estensione su tre campate, "gemella" di quella realizzata a Porto San Giorgio. "Un ponte importante dal punto di vista turistico nell’ambito del grande progetto della ciclovia adriatica – ha detto l’assessore Baldelli -. Civitanova e Porto Sant’Elpidio si uniscono per quanto riguarda i servizi, nel nome della sostenibilità che pone l’uomo al centro dell’ambiente. Il 21 marzo volevamo risolvere il problema che si era venuto a creare e siamo al 6 giugno: ringrazio gli uffici tecnici per la celerità. Siamo certi di dare un grande impulso al turismo e ai servizi della nostra costa marchigiana". "Ringrazio la Regione, l’assessore Baldelli e gli uffici che si sono prodigati per risolvere le questioni burocratiche – ha detto il sindaco di Porto Sant’Elpidio -. Quest’opera sarà fondamentale per il territorio: unisce due città, due province e renderà permeabili due territori che fanno del turismo uno dei principali motivi di crescita". "È un’opera che il territorio attende e sarà strategica per la mobilità sostenibile" ha detto l’assessore Belletti.

Chiara Marinelli