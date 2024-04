Ponte del 25 Aprile, boom di presenze

Ponte del 25 aprile con grandi presenze in città. Fermo ha registrato numeri importanti dal giorno della Festa della Liberazione fino a domenica 28 aprile. Turisti da tutta Italia e dall’estero in fila alla biglietteria dei musei e per #fermoattivo per quattro giorni all’insegna della cultura, dell’arte, della bellezza. E domenica 28 aprile, in piazza, successo anche per un "Tuffo nel passato", con laboratori e giochi di una volta. Ed è ai nastri di partenza "Fermo in acquerello" dal 1 maggio. Tornando al ponte, gli ingressi al tour museale sono stati circa 2.800, con visitatori che hanno quindi potuto ammirare le bellezze culturali con il biglietto unico.