Popolazione in calo e sempre più anziana

Quando si dice che Porto San Giorgio è una città abitata in maggioranza da persone anziane è come scoprire l’acqua calda.Il dato è confermato in pieno dalle statistiche demografiche. Nell’analisi della struttura per età di una popolazione si prendono in considerazione tre fasce: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. A Porto San Giorgio nel 2023 i giovani ammontavano a 1.723 unità, gli adulti a 9.485 gli anziani a 4.417. Pertanto la struttura della popolazione sangiorgese risulta di tipo "regressivo", essendo gli anziani di gran lunga più numerosi dei giovani. Inutile sottolineare quanto importante sia lo studio di tali dati per valutarne l’impatto a livello sociale, lavorativo e sanitario. Sostiene di esserne perfettamente consapevole l’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, la quale tiene sotto controllo la popolazione degli anziani, che non di rado vivono soli e sono bisognosi di cura ed attenzione anche in termini di compagnia. Molto di questa situazione dipende dal fatto che non si fanno figli e il saldo naturale è devastante: nell’anno 2022 ci sono stati 87 nati e 232 decessi, con un saldo negativo di - 145 persone. Un dato che naturalmente suscita preoccupazione per il futuro. Il saldo naturale negativo è una tendenza registrata pure gli anni precedenti, ma mai così consistente.

Il numero totale della popolazione ovviamente ne risente anche perché non c’è compensazione con i saldi migratori: nel 2022 sono arrivate 566 persone di cui 91 dall’estero, ma se ne sono andate via 529 di cui 40 all’estero. Il saldo è positivo ma solo di 37 unità e non compensa quello negativo delle nascite (-145). La popolazione al dicembre 2023 era di 15.557 abitanti, di cui 8.336 donne e 7.226 maschi. Gli stranieri 894 il 5,7% dei residenti. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania (12,3%) e dall’Ucraina (6,9%). Altro dato interessante è che a Porto San Giorgio i nuclei familiari sono in totale 6.687 di cui ben 2.321 composta da una sola persona, Ci sono degli anziani che vivono soli ma non in un numero così consistente. L’interpretazione da dare a quel numero è di altra natura e squisitamente politica.

Silvio Sebastiani