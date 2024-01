Porto, maxi dragaggio. Obiettivo marzo-aprile

L’amministrazione comunale si appresta ad effettuare un maxi dragaggio con il finanziamento di circa 800.000 euro assegnato a Porto San Giorgio per il 2024 da parte della Regione Marche. Sarà il più importante intervento per ricreare la navigabilità all’imboccatura del porto come non è stato mai fatto nella storia di Porto San Giorgio. Lo sostiene l’assessore all’ambiente oltreché vicesindaco, Fabio Senzacqua. Lui, tra l’altro, informa che proprio questa mattina vi sarà un summit in Comune per parlare di tale maxi dragaggio con l’intervento del professionista progettista, della ditta che ha effettuato il carotaggio per le analisi delle sabbie e i tecnici del Comune che si sono sentiti già con la regione Marche sulle modalità operative. "Ora.- dice Senzacqua - si tratta di elaborare il progetto del dragaggio e andare in Regione a prendere tutte le autorizzazioni necessarie. Si tratta altresì di stabilire, ma questo potrà farsi dopo aver conosciuto i risultati delle analisi delle sabbie, in particolare se poterle utilizzare o meno per il ripascimento delle spiagge. In questo caso, considerato che il ripascimento l’anno scorso è stato effettuato a Marina Palmense mi piacerebbe si facesse per il nostro arenile, ma solo se le sabbie saranno di ottima qualità". Secondo lui, riporterà l’imboccatura del porto ad oltre 4 metri di navigabilità. "Da ultimo – conclude Senzacqua – faremo del tutto per effettuare i lavori tra marzo e aprile prima cioè dell’inizio della stagione estiva"