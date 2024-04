Porto San Giorgio, annullato il Veglione dello sport

Porto San Giorgio (Fermo), 25 febbraio 2017 - Annullato il Veglione dello sport che era in programma questa sera nel palazzetto dello sport per iniziativa di Sangiorgese Calcio, Sangiorgese Calcio a 5 e Porto San Giorgio Basket. La gestione dell'impianto sportivo ha comunicato agli organizzatori che in occasione dei preparativi per il veglione si è verificato un importante guasto all'impianto elettrico, non risolvibile nell'immediato, che impedisce il regolare svolgimento della manifestazione.

Di conseguenza le società sportive, promotrici dell'evento hanno comunicato con grande rammarico di essere costrette ad annullare il veglione, nell'impossibilità di reperire una struttura alternativa per il suo svolgimento. Hanno reso altresì noto che le oltre 200 persone che avevano pagato l'ingresso in prevendita saranno integralmente rimborsate contattando il numero utilizzato per la prenotazione.