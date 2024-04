Porto San Giorgio, salvato un capriolo caduto in mare

Porto San Giorgio (Fermo), 8 giugno 2016 - Caccia grossa e sorprendente nel porto di Porto San Giorgio: un capriolo è stato recuperato, vivo, verso le ore 18 nel porto di Porto San Giorgio mentre nuotava nelle sue acque. Il personale della società Marina lo aveva già avvistato alle 6,30 del mattino, poi l’animale era riuscito ad uscire dall’acqua e a nascondersi nell’area portuale.

Poi forse disturbato e impaurito dalle ruspe che sono lì al lavoro per il ripascimento dell’arenile è finito di nuovo in mare e nuotando è arrivato fino a dove sono attraccate le vongolare. A questo punto gli operatori della società Marina, Daniele Lupinetti e Mauro Cagni, l’hanno raggiunto con un gommone, recuperato e portato a terra. Impaurito, ma sano e salvo. Sono intervenuti il veterinario dottor Sandro Fichera, la forestale e i vigili urbani. L’animale è stato subito tranquillizzato, in attesa dell’arrivo della polizia provinciale che lo prenderà in consegna. L’ipotesi è che sia arrivato al mare attraverso il fiume Ete.