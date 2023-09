Porto San Giorgio: Pompeo Montesanto taglia il traguardo dei 100 anni

E’ festa grande per un altro cittadino sangiorgese che ha raggiunto la veneranda età di 100 anni.

Pompeo Montesanto il suo nome. Il sindaco Valerio Vesprini mercoledì scorso, giorno del compleanno, gli ha portato i saluti e gli auguri suoi, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza

sangiorgese. Il primo cittadino lo ha raggiunto alla Capannina dove lo ha trovato circondato da parenti, amici e conoscenti che gli esprimevano il loro affetto. Il festeggiato era emozionato, particolarmente contento di aver ricevuto la visita e gli auguri dal primo cittadino di Porto San Giorgio. Quest’ultimo gli ha fatto dono di una targa ricordo. Si tratta dell’ennesimo anziano che taglia il traguardo dei cento anni di età, e a dire il vero questo accade un po’ in tutte le Marche.

Proprio per questa ragione la regione, insieme a diverse zone in ogni parte del mondo, viene studiata per capire cosa porti a una così alta frequenza di anziani molto longevi e che soprattutto arrivano alle soglie dei 100 anni in ottima salute.