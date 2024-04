Porto San Giorgio, fanno il bagno col mare mosso, salvati zio e nipoti

Porto San Giorgio (Fermo), 21 agosto 2017 - Nuovo intervento di soccorso in mare portato a buon fine a Porto San Giorgio dai bagnini del servizio di salvataggio gestito dalla coop Delta di Confcommercio Marche centrali.

Alle 11.30 di oggi e nello specchio d'acqua davanti allo chalet 'Da Duilio', primo stabilimento a sud dell'arenile, a un centinaio di metri dalla costa, zio e nipoti sono andati a fare il bagno nonostante il mare un po' mosso. I bagnini, richiamando l'attenzione dei tre con il fischietto hanno fatto loro cenno di avvicinarsi a riva perché il mare era un po' mosso e c'era corrente, per cui era pericoloso stare in acqua a quella distanza. Ma il richiamare l'attenzione non è servito e i tre presto si sono trovati in difficoltà.

Così sono partiti gli assistenti bagnanti Irene Michetti a nuoto e Roberto Cognigni con il pattino di salvataggio. Hanno raggiunto i tre bagnanti, li hanno presi a bordo del pattino e condotti a riva. Si tratta di due bambine di 11 e 12 anni di origine polacca e lo zio di 38, polacco. Tutti sani e salvi.

Come da prassi, i bagnini hanno chiamato il 118 il cui medico di servizio pur avendo riscontrato che erano in un buono stato di salute, ne ha disposto il trasporto al pronto soccorso per accertamenti.