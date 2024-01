Porto Sant’Elpidio:: "Decoro urbano tra le priorità"

Tra i tanti temi toccati nell’ultima conferenza stampa del 2023 dal sindaco Massimiliano Ciarpella, uno dei più approfonditi è stato quello del decoro urbano. "Fondamentale riqualificare gli spazi per aumentare il prestigio della città, la sua vivibilità e capacità attrattiva nonché per limitare situazioni di criminalità ed illegalità" ha spiegato il sindaco illustrando alcune delle opere a partire dal rifacimento di via Principe Umberto I, a cui sono destinati 240 mila euro, in primis per sistemare la strada ed evitare i danni del maltempo ma anche per dare una continuità con piazza Garibaldi e corso Cesare Battisti e promuovere lo sviluppo commerciale della via grazie ad un restyling che dovrebbe incentivare investimenti e vivacizzare tutto il centro città. "Sarà necessario intervenire nel cuore della città – ha sottolineato Ciarpella - ragioneremo sulla riqualificazione della piazza compresa la situazione di palazzo Belletti per cui andremo a trattare con i privati". Ci sono poi tutte le operazioni legate al PNNR, che erano state lasciate in sospeso e che invece ora verranno rimesse in moto nonostante i tempi ristretti: proprio in questo mese partiranno i lavori per il mercato coperto, per cui non c’erano margini operativi per modifiche immediate, ma che a detta dell’amministrazione comunale dovrà essere ben gestito come spazio di uso polivalente, inserendo nelle postazioni fruibili anche attività differenti da quelle già presenti, allo scopo di far vivere la città 365 giorni l’anno. Riguardo al progetto dell’area Ex Orfeo Serafini, ci sarà più verde rispetto a quanto precedentemente approvato, spostando le tribune nella zona già cementificata e allargando "il Giardino delle Essenze" fino alla pista ciclabile. "Dobbiamo preservare il valore strategico di una piattaforma frontemare che nei dintorni nessun altro ha – puntualizza il sindaco – lasciando intaccate fruibilità e polifunzionalità dell’area valorizzando il verde". Proseguono senza sosta i lavori del giardino di Villa Murri, che presto diverrà polmone verde della città grazie alla riqualificazione ambientale messa in atto, senza creare opere invasive, e che si intende considerare strategica per il futuro della città.

Nadir Tomassetti