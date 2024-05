Premiato a Cannes Edoardo Conforti con il corto ’ Nostalgia Manifesto’

Prestigioso riconoscimento al Festival del Cinema di Cannes per il fermano Edoardo Conforti. Conforti era infatti presente a Cannes con un cortometraggio selezionato per il circuito Off Next Step Film Festival. È stato premiato tra i migliori otto nel circuito per giovani cineasti. Il cortometraggio è un fashion film di Eleonora Marinelli dal titolo ‘Nostalgia Manifesto’ che inscena il sentimento di attaccamento ai ricordi e alle emozioni del passato, rappresentate dalla performance di Vittorio Pagani che danza negli ambienti di una grande villa in Brianza nei costumi di Giovanni Lizzio. Consorti, nasce a Fermo nel 1995. Nel 2018 dopo una laurea in biotecnologie lascia le Marche per dedicarsi alla fotografia, si trasferisce così a Milano e studia all’Istituto Italiano di Fotografia. Qui ha inizio un percorso di formazione visiva e tecnica che lo porta oggi a lavorare come direttore della fotografia e filmmaker.

f.c.