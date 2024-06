Premio Altini, tre ragazze ricevono la borsa di studio

Sono state tre studentesse ad aggiudicarsi la 15esima edizione del premio Alessio Altini, istituito per valorizzare le eccellenze scolastiche e ricordare il giovane dottore prematuramente scomparso Alessio Altini. Si è tenuta ieri mattina presso la palestra della scuola media ‘Don Bosco’ di Piane di Falerone, la cerimonia di consegna della borse di studio, presenti la dirigente scolastica Simona Flammini, le fiduciarie di plesso Maria Isabella Di Chiara e Stefania Morichetti, i sindaci di Falerone Armando Altini che ha istituito il premio insieme alla sua Giunta, Servigliano Marco Rotoni, Montappone Mauro Ferranti e Monte Vidon Corrado Giuseppe Forti, oltre ovviamente agli alunni della scuola che insieme ai loro insegnanti hanno allestito un piccolo spettacolo e la baby sindaca Agnese Minnoni e i genitori. Il premio è stato consegnato agli studenti della 3 media dell’Isc di Falerone, che si sono maggiormente distinti nell’anno scolastico 22-23, non solo per il rendimento scolastico, ma anche per i talenti che hanno saputo coltivare nella musica, nel sociale e nello sport. Le premiate: Valeria Cesaroni, della scuola media ‘Don Bosco’ di Falerone; Laura Pecci della scuola media ‘Collodi’ di Montappone; e Lucrezia Tomassetti della scuola media ‘Vecchiotti’ di Servigliano. Alle premiate una borsa di studio di 500 euro ciascuna.

Alessio Carassai