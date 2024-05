Premio Nazionale delle Arti. Il Conservatorio Pergolesi c’è

Tra 75 conservatori in lizza, al Conservatorio Pergolesi è arrivata l’ufficialità dell’assegnazione della sezione, una tra le più prestigiose, Canto e Musica Vocale da Camera per l’edizione numero 18 del Premio Nazionale delle Arti. "Un riconoscimento che certifica il grande impegno da parte di tutto l’istituto di alta formazione volto a proiettare la tradizione e l’attrattività del Conservatorio nel segno della qualità e professionalità, ha detto il direttore Piero Di Egidio". Il direttore torna sulla vicenda giudiziaria, poi finita in una archiviazione, che aveva visto coinvolto il Conservatorio e che aveva commentato sottolineando che tutto fosse ormai superato: "Nei giorni scorsi ho erroneamente associato un termine, melma per l’esattezza, per delineare una situazione in cui era coinvolto il Conservatorio – prosegue il Maestro Di Egidio –. Mi preme cogliere l’occasione per specificare che avrei dovuto contestualizzare meglio il mio pensiero. Il Conservatorio va bene e questa nota del Ministero dell’Università e della Ricerca in qualche modo e involontariamente, lo conferma. Contestualmente, anche i docenti coinvolti nelle vicende passate che si sono scagliate su una realtà come la nostra come una tempesta, stanno uscendo dalla melma mediatica. Ecco, questo era il mio intento quando ho usato questo termine che voleva evocare la asfissiante pressione mediatica che ha comportato l’aggallare della vicenda. Per altro so che gli interessati ai fatti stanno difendendosi nelle opportune sedi legittimamente e anche nell’interesse del buon nome del Conservatorio per ristabilire la verità su molti fatti".

Il Conservatorio guarda al futuro con fattività. Delle 75 istituzioni candidate ad ospitare una sezione del Premio Nazionale delle Arti che si svolgerà nel mese di novembre, solo 10 hanno questa opportunità e il Pergolesi è tra questi. "Ringrazio sentitamente, conclude il direttore Di Egidio, tutta la comunità che compone e vive il Conservatorio perché credo che la storia, la tradizione e la professionalità di ciascuno siano un tassello prezioso per il raggiungimento di riconoscimenti come questo, frutto anche di un passaggio di testimone tra passato e presente".