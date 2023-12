Presentato il progetto ‘Giovani promesse’

Si chiama ‘Giovani promesse’, sottotitolo ‘Dove allenare il tuo talento’, il progetto che nasce per riqualificare l’attività sportiva, sociale e culturale della città. Un progetto che, attraverso il calcio e la danza, punta a promuovere laboratori teatrali, di scrittura e fotografia, oltre a corsi di formazione, eventi informativi e manifestazioni rivolte alla cittadinanza. L’obiettivo è quello di offrire un nuovo spazio alle giovani generazioni, in cui possono identificarsi, favorendo o incrementando il loro accesso alla pratica sportiva, con lo sport visto come elemento attrattivo e di aggregazione. Oltre a questo, c’è l’aspetto formativo professionale e l’aumento della partecipazione attiva alla vita cittadina. ‘Giovani promesse’ prevede attività gratuite sportive ed extrasportive, per giovani dai 14 ai 35 anni e strumenti principali per attrarre e promuovere le finalità del progetto (la cui durata va da novembre 2023 a febbraio 2025) sono il calcio e la danza. Partner di ‘Giovani promesse’ sono l’Atletico Calcio pse (capofila, scuola calcio dal 1947 i cui corsi sono già iniziati nei giorni scorsi), la scuola di danza ‘Compagnia del fiore’; il Comune, l’Associazione Lagrù (attività teatrali per bambini e ragazzi), l’Associazione culturale Jack London (letteratura e fotografia) e l’Associazione Psiche 2000 (salute mentale).