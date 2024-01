Presepe vivente a Montegranaro con oltre 500 figuranti e 50 scene

Sono oltre 500 i figuranti che domani e domenica pomeriggio daranno vita alla settima edizione del presepe vivente che sarà allestito in centro storico, in una cinquantina di scene che i visitatori potranno incontrare lungo il percorso lungo circa 1 km, tra vicoli e piazze dell’antico incasato. "Il presepe si farà, anche in caso di pioggia" comunica intanto Mauro Lucentini, presidente dell’Ente Presepe, confermando l’apertura ufficiale dell’evento alle ore 16 di domani, alla presenza delle autorità comunali, provinciali e regionali. D’altra parte, la rappresentazione vivente gode del sostegno di numerosi sponsor locali, Fondazione Carifermo, Camera di Commercio, del patrocinio del consiglio regionale delle Marche, Ast, Curia, Provincia, Prefettura, Camera dei Deputati e, nel frattempo, è arrivato quello del Senato oltre naturalmente al Comune che ha sostenuto con particolare favore il ritorno di questo evento simbolo di una comunità unita.

La riprova è data dal fatto che, domani, ma dalle ore 14, in Piazza Mazzini, si terrà la tradizionale Festa della Befana promossa dall’Avis cittadina (è anche tra le organizzatrici del presepe) e, subito dopo, in una bella soluzione di continuità, si accenderanno i riflettori sulla rappresentazione vivente. Il percorso del presepe quest’anno è stato modificato: si parte da Piazza San Serafino per poi varcare Porta Marina, attraversare via Castelfidardo, vicolo del Ponte, via Garibaldi fino a sotto la torre campanaria, Piazza Mazzini, i Vicoli del Comune e del Forno, via Bassi, Vicolo Torto e di nuovo via Garibaldi e via Solferino, fino al Vicolo Penna e via Don Minzoni, per giungere la scena finale della Natività, nella grotta sotto l’ex ospedale vecchio. L’ingresso è libero a offerta e i soldi raccolti saranno destinati a una iniziativa solidale.

m.c.