Presidente Licio Livini, al suo fianco ci sarà Adoriano Santarelli

È il volontariato che sostiene la sanità, che supporta le attività di prevenzione, il vero lusso che nelle strutture pubbliche è difficile concedersi, per mancanza di tempo e di personale. Lo Iom è una realtà che si prende cura dei più fragili direttamente a casa, l’istituto oncologico marchigiano porta avanti esperienza particolarmente preziosa, dopo anni nei quali il gruppo è stato guidato da Antonio Mocchetti e Amedeo Eugeni sono state rinnovate le cariche del direttivo proprio nei giorni scorsi. Alla carica di presidente è subentrato Licio Livini, già direttore generale dell’azienda sanitaria di Fermo, al suo fianco Adoriano Santarelli, un’esperienza decennale come infermiere e alla guida dell’università di infermieristica. Livini sottolinea che l’impegno dello Iom è all’insegna dell’amore e della difesa della vita: "A Mocchetti e Eugeni va il nostro grande insieme a quello di tutti i soci della Fondazione Iom. Riapre un nuovo anno di attività, lo slogan è proprio: Ama la vita, difendila. Un programma molto ambizioso perché vuole costruire cultura sanitaria, promuovere la prevenzione e sviluppare forme di sostegno assistenziale domiciliare in settori particolarmente importanti". Parte già nei prossimi giorni la campagna di sensibilizzazione, educazione sanitaria e prevenzione delle malattie a maggiore prevalenza nella popolazione della provincia di Fermo, il primo incontro dedicato alle malattie dell’apparato digerente è in calendario per il 28 febbraio al centro sociale Villa Vitali, il 14 marzo al centro sociale di Campiglione, il 23 marzo e il 20 aprile si procederà con le visite e l’ecografia per la prevenzione urogenitale, nella sede della Croce Verde dove pure saranno calendarizzate visite per la prevenzione dei tumori al seno e all’utero che si faranno anche, sempre tra marzo e aprile, al Tirassegno e a Marina Palmense. Il 29 marzo di va al centro sociale di Rione Murato, a maggio a Lido di Fermo. Per la prevenzione cardiovascolare si va il 6 marzo alla sala Rita Levi Montalcini.