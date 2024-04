Primo Maggio, il festival scalda i motori

Si prospetta un primo maggio indimenticabile. Un vero e proprio festival di cinque giorni, a partire dal 27 aprile fino ad arrivare alla giornata evento del primo, che vedrà tutto il lungomare coinvolto da nord a sud con attrazioni, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e animazioni . L’amministrazione comunale ha voluto creare qualcosa di diverso ampliando il momento di festività, stilando un programma settimanale che abbraccerà interamente Porto Sant’Elpidio, in pieno stile "Notte + Rosa", lo slogan infatti è "La città in festa", proprio per sottolineare l’intero coinvolgimento della città in queste cinque giornate fitte di eventi: apre il festival il cantautore e rapper Piotta, il 27 aprile alle 21 presso l’area verde pineta nord; domenica 28 dalle ore 16 un pomeriggio dedicato ai più piccoli con il festival dei bambini in piazza Garibaldi mentre alle 21.30 si esibiranno al teatro delle Api i Tiromancino, nella data zero del tour; a tutta musica lunedì 29, dalle 17 in via Cesare Battisti il Dj Set di Miky Mercuri, Dj Frans e Paolo Balestrieri, a seguire discoteca all’aperto prima con i 90’Land e poi, dalle 23, con Lo Zoo di 105; la sera seguente alla Faleriense, musica anni’80 e ’90 con gli "Ulla", in piazza F.lli Cervi. Il tutto farà da volano alla giornata del primo maggio, che propone un’altra novità: il concerto finale. Dalle 19 infatti in piazza Garibaldi si esibiranno gli Zero Assoluto, che rappresenteranno di certo la chiusura in crescendo di questo ambizioso festival. Un’occasione importante anche per le molte strutture ricettive della città, attente ad organizzarsi per poter ospitare i turisti che vorranno seguire gli eventi della settimana, come sottolineato dall’assessore al turismo Elisa Torresi "" Le strutture hanno già offerto pacchetti a prezzi calmierati in modo da incentivare le presenze per tutta la durata del festival – ha dichiarato l’assessore – ed i turisti hanno già risposto positivamente con un numero crescente di presenze giorno per giorno "". Menù speciali anche nei ristoranti, così come sono state promosse iniziative ad hoc da parte delle singole attività commerciali elpidiensi, il tutto per rendere ancor più unica questa cinque giorni di festività. Tanti i partner coinvolti: la Regione Marche, il Consiglio Regionale, il Ministero del Turismo, la Camera di Commercio delle Marche, la Provincia di Fermo, la Pro Loco e il fondamentale contributo delle associazioni di quartiere, in prima linea, per quella che sarà senza dubbio una settimana all’insegna del turismo e del commercio e del divertimento.

Nadir Tomassetti