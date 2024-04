Primo maggio, le iniziative dedicate alle famiglie

Di fronte a manifestazioni di grande impatto e forte richiamo, quale quella di Porto Sant’Elpidio , l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio sceglie di non competere. Saltare la festa per questi motivi? Ovviamente no, ma promuoverla basandola sul target della città, che sono i bambini e famiglie. Questo il ragionamento del sindaco, Valerio Vesprini affiancato dagli assessori alla cultura, Carlotta Lanciotti, al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, nonché dalla presidente della Pro Loco, Giorgio Squarcia. Tutti d’accordo nel sostenere che la festa del primo maggio a Porto San Giorgio è da considerare quale prosieguo di quella del patrono dedicandola ai bambini e alle famiglie La manifestazione consiste in un tragitto da percorrere nelle più importanti strade della città, con delle tappe in cui sono previsti giochi, laboratori e iniziative varie, Si pate dalla piazzetta Silenzi sul lungomare centro la cui animazione è affidata alla Pro Loco: "Abbiamo ingaggiato un’artista francese che suona il pianoforte su una specie di giostra con cui coinvolge grandi e piccoli". Altra tappa è in via Verdi per un percorso educativo – stradale a cura della polizia locale con bici fornite da Cinti, che serviranno ai bambini per comprendere le regole della strada; sul viale Cavallotti "Quadri d’autore: laboratorio artistico per bambini" dalle ore 15 alle ore 19; sul viale don Minzoni laboratorio Mani in pasta impariamo a fare le tagliatelle, laboratorio di Creta; sul viale della Stazione e in piazza Matteotti villaggio dei bambini a cura di ciquibum mattino e pomeriggio; sbandieratori di contrada Pila (Fermo) itineranti; sul viale don Minzoni esposizione auto d’epoca a cura di Campe: "Ad animare il primo maggio – conclude il sindaco – negozi aperti e tanti chalet che hanno la loro organizzazione con dj aperitivi, musica".

Silvio Sebastiani