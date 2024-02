‘Primo Risparmio Carifermo’ con gli alunni delle scuole primarie

I bambini immaginano il logo della banca e insieme riflettono sul valore del risparmio. È in corso la nona edizione dell’iniziativa ‘Primo Risparmio Carifermo – Crea il logo!’, pensata dalla Cassa di Risparmio di Fermo proprio per promuovere la cultura del risparmio tra gli alunni delle scuole primarie. In questi giorni gli alunni sono in visita alla banca proprio per capire come si organizza una vita sostenibile, senza sprecare risorse ma anzi investendo sul proprio futuro. Crea il logo ha come oggetto la produzione di un elaborato artistico (logo) che rappresenti il concetto di ‘risparmio economico’. È possibile partecipare inviando i disegni alla banca entro e non oltre il 3 aprile, il primo premio è un buono acquisto del valore di mille euro, mentre le classi seconda e terza classificata riceveranno un buono da 250 euro. Tutte le classi partecipanti avranno in omaggio un salvadanaio per promuovere la cultura del risparmio all’interno della scuola. Quest’anno saranno valutati positivamente dalla Commissione anche eventuali riferimenti al tema della sostenibilità. Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del prodotto "Primo Risparmio Carifermo", il libretto di risparmio Carifermo dedicato ai bambini di età compresa tra zero e tredici anni.