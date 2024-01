Professione Geometra: studenti dalla teoria alla pratica nei cantieri

‘Professione Geometra’ è il titolo del progetto che vede protagonisti gli allievi del corso Cat – Costruzioni Ambiente Territorio - dell’Itet Carducci Galilei. Grazie a stretti rapporti di collaborazione instaurati nel corso degli anni dai docenti delle discipline tecniche con enti, associazioni, pubbliche amministrazioni, liberi professionisti ed Aziende, gli studenti del Corso Geometri possono avvalersi di un percorso strutturato con varie proposte volte all’ampliamento dell’offerta formativa. Nei giorni scorsi i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza davvero unica, con una lezione offerta dall’ esperto formatore in sicurezza e alpinista Marco Vallesi, direttore della Ditta XWork Safety. Dopo la prima lezione teorica svolta in aula per approfondire gli aspetti legati alle tematiche correlate ai lavori in quota, ambito del settore edilizio purtroppo al centro delle maggiori problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, l’esperto ha mostrato agli allievi, con dimostrazioni pratiche e reali, come comportarsi correttamente durante le varie fasi lavorative che prevedono l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Fatti indossare ai ragazzi e illustratene le caratteristiche, i dispositivi sono stati testati attraverso delle simulazioni lavorative e di emergenza, come durante il montaggio di un ponteggio o una possibile caduta dall’alto. "Anche la manutenzione di un tetto, spiega la docente Puggioni, attività ultimamente frequente nelle tante opere di ristrutturazione che stanno coinvolgendo gli edifici del nostro territorio, grazie anche a finanziamenti pubblici, comporta rischi che i futuri geometri dovranno saper gestire con attenzione e competenza evitando che si metta a rischio la vita dei lavoratori. Questa, come altre iniziative formative che il Corso Geometri propone, ha potuto essere realizzata grazie anche alla generosità della Impresa edile Cfl di Ceroni e Falcioni, che ha messo a diposizione la nuova sede di Monte Urano offrendo ai ragazzi e ai loro docenti ospitalità, cordialità ed anche, al termine della interessante lezione, una lauta merenda, segno di un’attenzione che va oltre la formazione tecnica e professionale delle future generazioni", conclude la docente che spiega anche come il mestiere del geometra sia tra i più ricercati al momento nel mercato del lavoro.